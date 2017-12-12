Суд оставил в силе штраф Telegram за отказ предоставить данные ФСБ

Москва, 12 декабря. Мещанский суд Москвы признал законным наложение штрафа в размере 800 тысяч рублей на компанию Telegram Messenger LLP за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей.

«Решение по административному делу оставить без изменения», — огласила решение судья.

В ходе судебного заседания представитель Telegram Messenger LLP заявил, что компания была оштрафована за отказ предоставить переписку фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. По его словам, компания не может выполнить данное требование по техническим причинам, так как никто, включая разработчика Telegram, не имеет технической возможности для расшифровки ключей мессенджера, потому что они хранятся на мобильных устройствах пользователей.