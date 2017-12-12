«А счет за выкапывание Черного моря включили?»: в России ответили Киеву на жалобу в Гаагу из-за Крыма

Москва, 12 декабря. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев направил в адрес Международного уголовного суда в Гааге письма о присвоении Россией украинского имущества в Крыму. Россияне ответили на претензии Украины, отметив, что украинские власти «думкой богатеют».

В Крыму «захвачено» свыше 4 тысяч украинских предприятий, ущерб оценивается в 1 триллион гривен, заявили в украинской генпрокуратуре. Россияне ответили на претензии Киева, сославшись на то, что Украина очень нуждается в средствах на фоне отказа в очередном финансовом транше со стороны Еврокомиссии.

«Ну так что делать-то, все советские фабрики, заводы. школы, больницы уже разворовали, на Европейской паперти много не наколядуешь с протянутой рукой, теперь вот про «имущество» вспомнили», — написал Purple Bucket.

«Что-то сегодня активизировались. С очередным траншем обломали что ли?» — поинтересовался Сергей Кан. «Думкой богатеют», — отметил Степан И.

Многие отмечают, что требования Украины не могут быть удовлетворены в принципе, поскольку Россия не ратифицировала договор с Гаагой. Кроме того, претензии Киева абсурдны — Крым национализировал имущество на уровне региональных властей и заявил о готовности отстаивать свои права.

«Интересно, они включили в счет работу по выкапыванию Черного моря? Или это отдельная статья?» — иронично поинтересовался Olive Tooth.

«Имущество в Крым, как «жена солдата». Все остается людям», — отметил Sweet.

«Бедолаги не подозревают, что Россия, США, Китай и Иран не ратифицировали договор о Гаагском Суде», — напомнил иван Петрович.

Многие полагают, что Россия должна подать встречный иск к Украине, которая присвоила имущество СССР при распаде Союза.

«Пора бы иск подать уже о присвоении Украиной имущества СССР», — предложил Green Bike.