Саакашвили вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины

Киев, 12 декабря. Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вызван на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в качестве подозреваемого.

«Вам необходимо явиться 18 декабря 2017 года в 09.30 (10.30 мск) в генеральную прокуратуру Украины… для проведения допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве», — говорится в тексте повестки, опубликованной на сайте ведомства.

Как стало известно, речь идет о деле о содействии участникам преступных организаций.

Отметим, что в Киеве Саакашвили провел несколько масштабных митингов с требованием импичмента президента Порошенко.

Ранее суд Украины постановил отпустить из-под стражи Саакашвили, ранее задержанного сотрудниками СБУ по обвинению в антигосударственной деятельности, якобы спонсируемой сторонниками экс-президента Украины Януковича.