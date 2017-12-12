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Украина
Саакашвили вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины
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    Саакашвили вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины

    18:13  12 Декабря 2017  /обновлено: 18:13  12 Декабря 2017
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    Саакашвили вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины

    Киев, 12 декабря. Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вызван на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в качестве подозреваемого.

    «Вам необходимо явиться 18 декабря 2017 года в 09.30 (10.30 мск) в генеральную прокуратуру Украины… для проведения допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве», — говорится в тексте повестки, опубликованной на сайте ведомства.

    Как стало известно, речь идет о деле о содействии участникам преступных организаций.

    Отметим, что в Киеве Саакашвили провел несколько масштабных митингов с требованием импичмента президента Порошенко.

    Ранее суд Украины постановил отпустить из-под стражи Саакашвили, ранее задержанного сотрудниками СБУ по обвинению в антигосударственной деятельности, якобы спонсируемой сторонниками экс-президента Украины Януковича.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #саакашвили #генпрокуратура
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