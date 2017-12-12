Резонансную речь школьника с Ямала подготовила Германия — СМИ

Новый Уренгой, 12 декабря. Скандальное выступление школьника из Нового Уренгоя в бундестаге было подготовлено при участии немецкой стороны. Об этом говорится в ответе на запрос депутата парламента ЯНАО Елены Кукушкиной, текст которого привел в Facebook журналист Ростислав Журавлев.

Из документа следует, что текст выступления был составлен на основе данных о погибших немецких солдатах, которые Германия предоставила школе, организовавшей поездку.

«Фактически выступления старшеклассников были подготовлены на основе информации о погибших немецких солдатах, предоставленной немецкой стороной, что не соответствует Положению о научном обществе гимназистов», – говорится в сообщении.

Как сообщает «Федерал Пресс», директор гимназии, где учился школьник, уже получил выговор, а учителю немецкого языка, организовавшего поездку, объявлено о несоответствии занимаемой должности за нарушение процедуры согласования.

Напомним, что ранее 16-летний ученик гимназии из Нового Уренгоя оказался в центре скандала после того, как зачитал доклад по теме Великой отечественной войне в Берлине. В ходе своего выступления подросток рассказал о «невинно погибших немецких солдатах» и о «так называемом Сталинградском котле».