Симферополь, 12 декабря. Крымский вице-премьер Дмитрий Полонский прокомментировал заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что Киев собирается привлечь Румынию, Болгарию, Турцию и Грузию к расследованию стройки моста в Крыму.

Полонский напомнил, что в данный момент Луценко не может разобраться с ситуацией на Украине. Бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили до сих пор не предъявили обвинения.

«Это люди, которые не обладают необходимой квалификацией, чтобы защитить свою хлипкую власть, которую получили незаконным путем», — заявил он в комментарии RT.

По словам Полонского, люди способны дать правовую оценку действиям тех, кто «пытаются посягнуть на законные права и интересы России».

«Они могут бросаться громкими заявлениями, но их неспособность разобраться с внутренними делами ровно такая же, как и неспособность решить глобальный вопрос», — добавил вице-премьер Крыма.

Напомним, что Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев собирается привлечь представителей Болгарии, Румынии, Турции, Грузии к расследованию стройки крымского моста. По предоставленным данным, группа экспертов будет заниматься расследованием предполагаемого экологического ущерба экомистеме Черного моря при строительстве моста от материковой России к Крыму.