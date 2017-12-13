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«Джебхат ан-Нусра» за сутки пять раз нарушила перемирие в Сирии
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    «Джебхат ан-Нусра» за сутки пять раз нарушила перемирие в Сирии

    10:39  13 Декабря 2017  /обновлено: 10:39  13 Декабря 2017
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    «Джебхат ан-Нусра» за сутки пять раз нарушила перемирие в Сирии

    Москва, 13 декабря. Министерство обороны России сообщило о нарушениях режима перемирия в трех сирийских провинциях.

    По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии режим прекращения боевых действий был нарушен дважды в провинциях Хомс и Алеппо. Турецкие наблюдатели заявили о трех случаях стрельбы в провинции Дамаск.

    Мониторинговые группы рассматривают обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную. Отмечается, что большинство случаев нарушения режима прекращения огня происходило в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    «Джебхат ан-Нусра» за сутки пять раз нарушила перемирие в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #перемирие #стрельба #джебхат ан-нусра
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