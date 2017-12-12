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    Главные новости 12 декабря

    19:00  12 Декабря 2017
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    Главные новости 12 декабря

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 12 декабря.

    Американское издание восхитилось мастерством российских пилотов, опубликовав «сумасшедшее» и «потрясающее» видео скоростного пролета истребителя Су-35 в небе над Сирией. Американские СМИ опубликовали «потрясающее видео» полета российского истребителя в Сирии.

    Украинские эксперты подсчитали убытки от перевода всех российских поездов в обход Украины. Киев подсчитал убытки от обхода Украины всеми российскими поездами.

    Жители Сирии надеются, что вывод значительной части российских сил из страны является добрым знаком, означающим конец затяжной войны. В то же время, они признают, что российское присутствие успокаивало их. Жители Сирии прокомментировали вывод российских сил из страны.

    Владимир Олейник рассказал, чего не смог простить Михаилу Саакашвили президент Украины Петр Порошенко. Замахнулся на святое: Олейник рассказал, за что Порошенко объявил войну Саакашвили.

    Ритейлер «О'Кей» намерен уменьшить сеть супермаркетов в Северной столице и Ленинградской области. «О’Кей» закрывает большую часть супермаркетов в Петербурге.

    Правительству Украины больше не нужны сотни миллионов долларов дохода. Идущие на дно приветствуют РЖД: Дмитрий Лекух о новом симптоме киевской дури.

    Украинский телеведущий и политолог Дмитрий Джангиров уверен, что у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного в Киеве, есть все шансы добиться импичмента действующего президента Украины Петра Порошенко.  Украинский политолог объяснил, почему США не дают команды по импичменту Порошенко.

    Сотрудники Новосибирского государственного университета установили причину цирроза печени. Как стало известно, метанол связывается с элементами клеток печени, в том числе с молекулами ДНК, и разрушает орган. Новосибирские ученые выяснили причину цирроза печени.

    ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов в Москве. ФСБ показало видео задержания террористов ИГ1 в Москве.

    Представители российского военного ведомства ответили на заявления Пентагона о том, что боевики «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ — прим. ред.) в Сирии еще не побеждены. ИГИЛ1 побеждено, но США будут возвращать боевиков в Сирию — депутат Швыткин.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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