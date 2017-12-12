Спецслужбы Австрии не нашли следов теракта при взрыве на газовом хабе

Вена, 12 декабря. Взрыв на крупной газораспределительной станции, расположенной на территории федеральной земли Нижняя Австрия, не является терактом. Об этом сообщили во вторник представители Федерального ведомства Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом.

Согласно предварительной информации, в результате инцидента в районе города Баумгартен-ан-дер-Марх погиб один человек. Более 20 человек получили различные ранения и травмы.

«В настоящее время нет никаких признаков о преднамеренной атаке или любом другом спланированном акте», — указано в заявлении австрийских спецслужб, которое цитирует РИА Новости.

Напомним, ранее официальные представители оператора газотранспортной системы Словакии Eustream проинформировали о том, что 12 декабря объем транзита российского газа через Украину в страны Евросоюза может быть сокращен в четыре раза. Это связано со взрывом на территории газового хаба OMV в Австрии.