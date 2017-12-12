Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Уголовное дело возбудили после гибели новорожденного в Новосибирске
Весь мир
Спецслужбы Австрии не нашли следов теракта при взрыве на газовом хабе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спецслужбы Австрии не нашли следов теракта при взрыве на газовом хабе

    18:06  12 Декабря 2017  /обновлено: 18:06  12 Декабря 2017
    39

    Спецслужбы Австрии не нашли следов теракта при взрыве на газовом хабе

    Вена, 12 декабря. Взрыв на крупной газораспределительной станции, расположенной на территории федеральной земли Нижняя Австрия, не является терактом. Об этом сообщили во вторник представители Федерального ведомства Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом.

    Согласно предварительной информации, в результате инцидента в районе города Баумгартен-ан-дер-Марх погиб один человек. Более 20 человек получили различные ранения и травмы.

    «В настоящее время нет никаких признаков о преднамеренной атаке или любом другом спланированном акте», — указано в заявлении австрийских спецслужб, которое цитирует РИА Новости.

    Напомним, ранее официальные представители оператора газотранспортной системы Словакии Eustream проинформировали о том, что 12 декабря объем транзита российского газа через Украину в страны Евросоюза может быть сокращен в четыре раза. Это связано со взрывом на территории газового хаба OMV в Австрии.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #австрия #газ
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть