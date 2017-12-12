Военный эксперт объяснил, почему Ираку понравились российские «Солнцепеки»

Тяжелые огнеметные системы российского производства ТОС-1А «Солнцепек» приняли участие в военном параде в Багдаде. Торжество было организовано в честь победы над террористической группировкой ИГИЛ1 (запрещена в РФ — прим. ред.).

Огнеметные системы «Солнцепек» не зря называются «оружием победы», они «вскрывают любую оборону», заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Как сообщает «Вестник Мордовии», сотрудники которого и обратили внимание на российскую технику, ТОС-1А использовались иракской армией на наиболее важных участках фронта и были признаны командованием Багдада настоящим «оружием победы».

«Преимущества ТОС-1А заключаются в том, что система ставится на гусеничное шасси: это позволяет «Солнцепеку» двигаться с танками в едином порядке. При этом дальность стрельбы огнеметной системы составляет шесть километров, а площадь поражения около сорока тысяч квадратных метров. Получается, расчет таких систем может создавать перед идущими в наступление танками так называемый огненный вал. Они просто выжигают все, что есть », — рассказывает военный аналитик.

Эксперт напоминает, что калибр тяжелой огнеметной системы составляет 220 мм. Кроме того, российские инженеры разработали для ТОС-1А целый спектр смертоносных боеприпасов различного назначения.

«Солнцепек» может использовать так называемые термобарические (или боеприпасы объемного взрыва — прим. ред.), осколочно-фугасные снаряды, которые создают мощную взрывную волну. Еще со времен Великой Отечественной войны, люди, которые пережили удары таких систем, боятся их как огня. Я даже слышал, что немцы наши «Катюши» называли «органами Сталина» за характерный звук при старте. Поэтому неудивительно, что Багдаду понравились наши «Солнцепеки», — объяснил Леонков.

Стоит также отметить, что в реальных боевых условиях мощные огнеметные системы довольно часто используются для уничтожения линии обороны противника. Они позволяют не только сносить укрепления, но и оказывать значительное деморализующее действие.

«Я слышал, что Багдад получил три такие установки. Вроде бы мало, но я так скажу: даже трех «Солнцепеков» достаточно для решения всех задач. Наши огнеметные системы не зря называются оружием победы, они вскрывают любую оборону. Под удар попадают все. Если вспомнить самый мощный снаряд ствольной артиллерии, то это 152 мм. А тут 220. К тому же он имеет реактивное ускорение и благодаря сложной системе подрыва наносит максимальный урон. Там ломается любая оборона, какой бы она ни была. Залп ТОС-1А приводит к тому, что оставшийся в живых противник убегает, каким бы сильным он ни был. Ведь если не уйти из зоны поражения, то вероятность выжить очень быстро стремится к нулю», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, тяжелые реактивные огнеметные системы «Солнцепек» производства ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» были заказаны Ираком в 2013 году. Первые машины прибыли в Багдад в июле 2014 года. Сколько всего поставлено «Солнцепеков» в арабскую республику, неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.