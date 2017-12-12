Российские дипломаты покинули Йемен из-за обострившейся обстановки

Москва, 12 декабря. Россия приняла решение приостановить свое дипломатическое присутствие в Йемене. Все сотрудники посольства РФ уже покинули страну.

Как рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, решение принято в связи с ситуацией в Сане. Она отметила, что посол России в Йемене Владимир Дедушкин и другие дипломаты будут работать, находясь в столице Саудовской Аравии.

«Посол России и часть российского дипкорпуса, аккредитованные в Йемене, будут выполнять функции, находясь в Эр-Рияде», — цитирует ТАСС Захарову.

Напомним, в Йемене в настоящее время бушует серьезный политический кризис. Уже несколько лет на территории страны идет противостояние хуситов и официальных властей Йемена.

В начале декабря повстанцы захватили и удерживали в качестве заложников не менее 40 журналистов и других сотрудников йеменского телеканала Yemen Today в его штаб-квартире в Сане. Кроме того, хуситы убили бывшего президента Йемена Али Абдаллу Салеха.

По информации ООН, почти треть всех граждан Йемена (население страны составляет более 25 миллионов человек — прим. ФАН) находятся на грани голода.