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Российские дипломаты покинули Йемен из-за обострившейся обстановки
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    Российские дипломаты покинули Йемен из-за обострившейся обстановки

    18:15  12 Декабря 2017  /обновлено: 18:15  12 Декабря 2017
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    Российские дипломаты покинули Йемен из-за обострившейся обстановки

    Москва, 12 декабря. Россия приняла решение приостановить свое дипломатическое присутствие в Йемене. Все сотрудники посольства РФ уже покинули страну.

    Как рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, решение принято в связи с ситуацией в Сане. Она отметила, что посол России в Йемене Владимир Дедушкин и другие дипломаты будут работать, находясь в столице Саудовской Аравии.

    «Посол России и часть российского дипкорпуса, аккредитованные в Йемене, будут выполнять функции, находясь в Эр-Рияде»,  — цитирует ТАСС Захарову.   

    Напомним, в Йемене в настоящее время бушует серьезный политический кризис. Уже несколько лет на территории страны идет противостояние хуситов и официальных властей Йемена.

    В начале декабря повстанцы захватили и удерживали в качестве заложников не менее 40 журналистов и других сотрудников йеменского телеканала Yemen Today в его штаб-квартире в Сане. Кроме того, хуситы убили бывшего президента Йемена Али Абдаллу Салеха.

    По информации ООН, почти треть всех граждан Йемена (население страны составляет более 25 миллионов человек — прим. ФАН) находятся на грани голода. 

    Автор: Федор Веснин
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    #йемен #рф #посольство #выезд
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