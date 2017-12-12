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«Симметричный ответ» Польше: Минск задумался о покупке российских «Искандеров»
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    «Симметричный ответ» Польше: Минск задумался о покупке российских «Искандеров»

    21:42  12 Декабря 2017  /обновлено: 21:42  12 Декабря 2017
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    Минск готовит «симметричный ответ» Польше покупкой российских «Искандеров»

    Минск, 12 декабря. Белоруссия рассматривает покупку Польшей комплексов Patriot и HIMARS как потенциальную угрозу безопасности. На фоне этого Минск может принять решение о закупке у РФ ПРО С-400 и ОТРК «Искандер» как «симметричный ответ» на угрозу, пишут «Белорусские новости». 

    Варшава договорилась с Вашингтоном о покупке зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-3 и оперативно-тактических комплексов HIMARS. Последняя система считается в НАТО аналогом российского «Искандера» как мощное наступательное вооружение. По мнению аналитика белорусского издания, Минску «следует задуматься о симметричном ответе».

    Минск готовит «симметричный ответ» Польше покупкой российских «Искандеров»

    В статье отмечается, что Польша планирует приобрести три дивизиона HIMARS, то есть 56 установок. Известно, что данное вооружение нацелено на «бастион» России — Калининградскую область. Поскольку Брюссель рассматривает Минск как западный «плацдарм» Москвы, то удар может прийтись по территории Белоруссии.

    Минск готовит «симметричный ответ» Польше покупкой российских «Искандеров»

    Автор считает, что Минск может нейтрализовать угрозу Польши двумя способами. Во-первых, использовать средства радиоэлектронной борьбы. Во-вторых, купить у России мощные ПРО и ОТРК. Речь идет о С-400 и «Искандерах». На вооружении ВС Белоруссии нет ни одного «Триумфа», который гарантированно справится со снарядами HIMARS/Homar. Однако Минск уже в ближайшее время может принять решение о закупке.

    Минск готовит «симметричный ответ» Польше покупкой российских «Искандеров»

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #белоруссия #польша #нато #с-400 #минск #искандер
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