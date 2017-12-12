«Симметричный ответ» Польше: Минск задумался о покупке российских «Искандеров»

Минск, 12 декабря. Белоруссия рассматривает покупку Польшей комплексов Patriot и HIMARS как потенциальную угрозу безопасности. На фоне этого Минск может принять решение о закупке у РФ ПРО С-400 и ОТРК «Искандер» как «симметричный ответ» на угрозу, пишут «Белорусские новости».

Варшава договорилась с Вашингтоном о покупке зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-3 и оперативно-тактических комплексов HIMARS. Последняя система считается в НАТО аналогом российского «Искандера» как мощное наступательное вооружение. По мнению аналитика белорусского издания, Минску «следует задуматься о симметричном ответе».

В статье отмечается, что Польша планирует приобрести три дивизиона HIMARS, то есть 56 установок. Известно, что данное вооружение нацелено на «бастион» России — Калининградскую область. Поскольку Брюссель рассматривает Минск как западный «плацдарм» Москвы, то удар может прийтись по территории Белоруссии.

Автор считает, что Минск может нейтрализовать угрозу Польши двумя способами. Во-первых, использовать средства радиоэлектронной борьбы. Во-вторых, купить у России мощные ПРО и ОТРК. Речь идет о С-400 и «Искандерах». На вооружении ВС Белоруссии нет ни одного «Триумфа», который гарантированно справится со снарядами HIMARS/Homar. Однако Минск уже в ближайшее время может принять решение о закупке.