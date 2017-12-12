Раненный при обстрелах ВСУ житель Докучаевска рассказал ФАН о своем состоянии

Донецк, 12 декабря. Украинские силовики в очередной раз целенаправленно обстреляли дома мирных жителей в Донбассе. 12 декабря под ударом ВСУ оказался многострадальный Докучаевск, где при обстреле были повреждены пять жилых домов, перебит газопровод и линия электроснабжения.

Кроме того, осколочные ранения получил пожилой местный житель 1955 года рождения. По предварительным данным, огонь по Докучаевску вели боевые машины пехоты ВСУ.

«В 11.55 был выстрел со стороны террикона, судя по звуку — из БМП. Врезалось в спутниковую тарелку, возле которой стояли мы с отцом, его зацепило. Меня чудом не задело», — рассказывает сын пострадавшего.

По его словам, обстрелы ведутся регулярно, как в ночное, так и в дневное время суток. При этом, жители Докучаевска прекрасно знают, кто и откуда ведет огонь.

«Постоянные обстрелы. Последний раз такое было в четверг, на прошлой неделе, около пяти вечера. Точно так же прилетело в торец дома, возле которого мы стояли. А над домом летает уже пятый раз за три недели», — добавляет он.

Медикам ДНР удалось своевременно оказать медицинскую помощь пострадавшему. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

«Состояние стабильно тяжелое. Была операция, осколки вытащили, но еще не все», — говорит сам пострадавший.

Стоит отметить, что коммунальные службы Докучаевска сработали чрезвычайно оперативно — возгорание бытового газа в перебитом осколками газопроводе было потушено, а повреждения восстановлены. Однако практика показывает, что это далеко не последний случай, когда стратегически важный населенный пункт оказывается под огнем со стороны ВСУ. Практика террора мирного населения Донбасса в украинской армии внедрена давно и, судя по всему, отказываться от нее украинские солдаты не спешат.