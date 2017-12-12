Я не собираюсь быть вашим квартирантом: Кобзон раскрыл детали конфликта с Мединским

Народный артист СССР, легендарный певец и первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон вышел из коллегии Минкультуры после конфликта с главой ведомства Владимиром Мединским.

По мнению Кобзона, профильное министерство неоднократно игнорировало его обращения по поводу реставрации объектов культурного наследия, а также по поводу поддержки артистов. Певец также заявил, что ему стыдно перед гражданами, которые за него голосовали.

«Я выхожу, потому что мне было бы стыдно отвечать избирателям, почему этого нет», — сказал Иосиф Кобзон.

Владимир Мединский отреагировал на действия Кобзона и назвал его претензии оскорбительными.

«Я с рождения слушал ваши песни, надеюсь, на них и умру, но не готов ни одного вашего упрека принять. Они необъективны, нечестны и оскорбительны», — ответил на выпад глава Минкульта.

Иосиф Кобзон в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей раскрыл подробности конфликта с Владимиром Мединским.

«Первая моя претензия — это искусственно созданный экспертный совет, который не отражает защиту интересов регионов России, который келейно решает наградные и прочие вопросы. Вторая моя претензия адресована коллегии министерства, которая фиктивно создана и которая занимается делами президиума министерства культуры — делами Мединского, Аристархова и так далее. Последней каплей стало заседание экспертного совета, на котором они не поддержали кандидатуры на выдвижение таких замечательных музыкантов, как Вячеслав Добрынин, Сергей Жилин. Я сказал: «Все, это точка. Я не хочу нести моральную ответственность за компанию с вами», — сказал Иосиф Давыдович.

Также знаменитый артист напомнил, что президент РФ Владимир Путин поддержал создание фонда помощи молодым исполнителям. Для деятельности фонда необходимо помещение. После встречи с главой государства Кобзон нанес визит с заммэра Москвы Наталье Сергуниной, а она посоветовала обратиться к Мединскому.