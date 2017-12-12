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Я не собираюсь быть вашим квартирантом: Кобзон раскрыл детали конфликта с Мединским
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    Я не собираюсь быть вашим квартирантом: Кобзон раскрыл детали конфликта с Мединским

    19:01  12 Декабря 2017  /обновлено: 19:01  12 Декабря 2017
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    Я не собираюсь быть вашим квартирантом: Кобзон раскрыл детали конфликта с Мединским

    Народный артист СССР, легендарный певец и первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон вышел из коллегии Минкультуры после конфликта с главой ведомства Владимиром Мединским.

    По мнению Кобзона, профильное министерство неоднократно игнорировало его обращения по поводу реставрации объектов культурного наследия, а также по поводу поддержки артистов. Певец также заявил, что ему стыдно перед гражданами, которые за него голосовали.

    «Я выхожу, потому что мне было бы стыдно отвечать избирателям, почему этого нет», — сказал Иосиф Кобзон.

    Владимир Мединский отреагировал на действия Кобзона и назвал его претензии оскорбительными.

    «Я с рождения слушал ваши песни, надеюсь, на них и умру, но не готов ни одного вашего упрека принять. Они необъективны, нечестны и оскорбительны», — ответил на выпад глава Минкульта.

    Я не собираюсь быть вашим квартирантом: Кобзон раскрыл детали конфликта с Мединским

    Иосиф Кобзон в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей раскрыл подробности конфликта с Владимиром Мединским.

    «Первая моя претензия — это искусственно созданный экспертный совет, который не отражает защиту интересов регионов России, который келейно решает наградные и прочие вопросы. Вторая моя претензия адресована коллегии министерства, которая фиктивно создана и которая занимается делами президиума министерства культуры — делами Мединского, Аристархова и так далее. Последней каплей стало заседание экспертного совета, на котором они не поддержали кандидатуры на выдвижение таких замечательных музыкантов, как Вячеслав Добрынин, Сергей Жилин. Я сказал: «Все, это точка. Я не хочу нести моральную ответственность за компанию с вами», — сказал Иосиф Давыдович.

    Я не собираюсь быть вашим квартирантом: Кобзон раскрыл детали конфликта с Мединским

    Также знаменитый артист напомнил, что президент РФ Владимир Путин поддержал создание фонда помощи молодым исполнителям. Для деятельности фонда необходимо помещение. После встречи с главой государства Кобзон нанес визит с заммэра Москвы Наталье Сергуниной, а она посоветовала обратиться к Мединскому.

    «А он мне заявил: «Пусть она [Сергунина] вас пропишет в своей квартире». Он мне натуральным образом нахамил. Я сказал: «Хорошо, я не собираюсь быть вашим квартирантом. До свидания», — подытожил Иосиф Кобзон. 

    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #кобзон #мединский #политика #общество
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