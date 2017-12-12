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Происшествия
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Видеодайджест новостей, вечер 12 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 12 декабря 2017 года

    Корреспондент ФАН посетил несколько городов в Дейр-эз-Зоре. Сотрудники ФСБ задержали террористов ИГ в Москве. Десятки новых дорожных знаков могут появиться в России.
    17:54 12 Декабря 2017
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    Корреспондент ФАН посетил несколько городов в Дейр-эз-Зоре

    Видеодайджест новостей, вечер 12 декабря 2017 года

    Города Аль-Ашара, Аль-Курия, Субейхан и Тишрин совсем недавно перестали быть горячими точками на карте Сирии и еще хранят следы боев.
    Боевики запрещенного в России ИГИЛ1 оказывали отчаянное сопротивление, но правительственные войска при поддержке ВКС РФ смогли одержать над ними верх и избавить страну от террористов. Теперь города на юго-востоке провинции предстоит разминировать и восстановить. После этого туда смогут вернуться мирные жители.
     

    В Кремле поддержали решение российских спортсменов об участии в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом

    Видеодайджест новостей, вечер 12 декабря 2017 года

    Олимпийское собрание выступило за участие атлетов из РФ в соревнованиях под нейтральным флагом и без российской символики.
    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «решение принято», и «можно говорить только о его поддержке со стороны президента».
     

    Сотрудники ФСБ задержали террористов ИГ1 в Москве

    Видеодайджест новостей, вечер 12 декабря 2017 года

    Глубоко законспирированную группу террористов ИГ раскрыли сотрудники ФСБ в Москве. Были задержаны три выходца из Средней Азии, которых курировали из-за рубежа.
    У террористов были изъяты самодельные бомбы и автоматы, а также ликвидирована лаборатория. Задержанные планировали совершить теракты во время новогодних праздников и президентских выборов 2018 года.
     

    Десятки новых дорожных знаков могут появиться в России

    Видеодайджест новостей, вечер 12 декабря 2017 года

    Среди них — «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Глухие пешеходы». Ранее такие знаки в качестве эксперимента были установлены на улицах Москвы, Петербурга, Владимира и Саратова; новый предварительный национальный стандарт разрешает их установку по всей стране.
    Экспериментальный период продлится до 1 ноября 2020 года. После этого будет решен вопрос о внесении изменений в национальный стандарт.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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