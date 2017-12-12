ВКС РФ завершили комплектование новой эскадрильи в Курской области

Курск, 12 декабря. Сотый истребитель Су-30СМ завершил комплектование авиаэскадрильи, дислоцированной в Курской области.

По сообщению департамента информации военного ведомства России тяжелые многоцелевые истребители ВКС РФ поколения 4++ Су-30СМ после приемки на заводе изготовителе в Иркутске совершили длительный перелет протяженностью в пять тысяч километров в Курскую область. Полет проходил в сложных метеорологических условиях с двумя посадками на оперативных аэродромах. Отмечается, что в состав эскадрильи вошел новый - сотый борт, построенный на заводе «Иркут», который завершил комплектование подразделения.

Представитель командования Западного военного округа полковник Роман Костенюк подчеркнул, что истребители Су-30СМ отличаются сверхманевренностью, оборудованы радиолокаторами с фазированной антенной решеткой и двигателями с управляемым вектором тяги. Самолет предназначен для завоевания господства в воздушном пространстве, блокирования аэродромов вероятного противника, уничтожения морских, наземных и воздушных целей. Машина способна применять широкий спектр авиационных средств поражения, включая высокоточное вооружение класса «воздух-земля» и «воздух-воздух».