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ВКС РФ завершили комплектование новой эскадрильи в Курской области
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    ВКС РФ завершили комплектование новой эскадрильи в Курской области

    17:57  12 Декабря 2017  /обновлено: 17:57  12 Декабря 2017
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    ВКС РФ завершили комплектование новой эскадрильи в Курской области

    Курск, 12 декабря. Сотый истребитель Су-30СМ завершил комплектование авиаэскадрильи, дислоцированной в Курской области.

    По сообщению департамента информации военного ведомства России тяжелые многоцелевые истребители ВКС РФ  поколения 4++ Су-30СМ после приемки на заводе изготовителе в Иркутске совершили длительный перелет протяженностью в пять тысяч километров в Курскую область. Полет проходил в сложных метеорологических условиях с двумя посадками на оперативных аэродромах. Отмечается, что в состав эскадрильи вошел новый - сотый борт, построенный на заводе «Иркут», который завершил комплектование подразделения.

    Представитель командования Западного военного округа полковник Роман Костенюк подчеркнул, что истребители Су-30СМ отличаются сверхманевренностью, оборудованы радиолокаторами с фазированной антенной решеткой и двигателями с управляемым вектором тяги. Самолет предназначен для завоевания господства в воздушном пространстве, блокирования аэродромов вероятного противника, уничтожения морских, наземных и воздушных целей. Машина способна применять широкий спектр авиационных средств поражения, включая высокоточное вооружение класса «воздух-земля» и «воздух-воздух».

    ВКС РФ завершили комплектование новой эскадрильи в Курской области

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #курск #зво #су-30см
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