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«Олимпиадой не ограничатся»: в Совфеде прогнозируют новые атаки на Россию
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    «Олимпиадой не ограничатся»: в Совфеде прогнозируют новые атаки на Россию

    17:49  12 Декабря 2017  /обновлено: 17:49  12 Декабря 2017
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    «Олимпиадой не ограничатся»: в Совфеде прогнозируют новые атаки на Россию

    Москва, 12 декабря. Давление на Россию в сфере спорта одной Олимпиадой в Южной Корее не ограничится. Соответствующее мнение выразил на заседании комиссии во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. 

    Он указал на то, что в настоящее время спорт используется в качестве попытки для вмешательства в дела Российской Федерации. При этом необходимо разобраться, «кто политизирует спорт, атакует Россию», несмотря на всю скорость принятия решения МОК по недопуску российской сборной к ОИ-2018, отметил сенатор.

    «Боюсь, что дело одной лишь Олимпиадой в Южной Корее не ограничится», — подчеркнул Климов.

    По словам сенатора, во время проведения Олимпиад в Сочи и Пекине был  организованы конфликты на Украине и в Абхазии, «за которыми можно приметить «руку» дяди Сэма». В настоящее время можно наблюдать, как в адрес КНДР звучат угрозы, добавил Климов.

    Напомним, ранее сообщалось, что Кремль поддерживает решение Олимпийского собрания России, одобрившего участие спортсменов РФ в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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