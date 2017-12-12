«Олимпиадой не ограничатся»: в Совфеде прогнозируют новые атаки на Россию

Москва, 12 декабря. Давление на Россию в сфере спорта одной Олимпиадой в Южной Корее не ограничится. Соответствующее мнение выразил на заседании комиссии во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Он указал на то, что в настоящее время спорт используется в качестве попытки для вмешательства в дела Российской Федерации. При этом необходимо разобраться, «кто политизирует спорт, атакует Россию», несмотря на всю скорость принятия решения МОК по недопуску российской сборной к ОИ-2018, отметил сенатор.

«Боюсь, что дело одной лишь Олимпиадой в Южной Корее не ограничится», — подчеркнул Климов.

По словам сенатора, во время проведения Олимпиад в Сочи и Пекине был организованы конфликты на Украине и в Абхазии, «за которыми можно приметить «руку» дяди Сэма». В настоящее время можно наблюдать, как в адрес КНДР звучат угрозы, добавил Климов.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль поддерживает решение Олимпийского собрания России, одобрившего участие спортсменов РФ в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане под нейтральным флагом.