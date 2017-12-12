Визитом на базу «Хмеймим» Путин поставил жирную точку в вопросе борьбы с терроризмом в Сирии

Визит президента РФ Владимира Путина на сирийскую авиабазу «Хмеймим» в Латакии до последнего момента держался в строжайшем секрете. Прибывший в Сирию президент сообщил, что ВКС РФ совместно с сирийскими военными добились триумфальной победы над террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в Сирии. Также глава РФ отдал приказ о возвращении части российской военной группировки в Россию — на места постоянной дислокации.

Поездка в любую зону конфликта требует определенного мужества, считает директор и координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что неразглашение таких поездок — обычная процедура, предусмотренная из соображений безопасности.

«Безусловно, поездка в любую зону конфликта — это определенное мужество. То, что наш президент мужественный человек — никому особо объяснять не нужно. И по профессии, что называется, и по жизни, и по душевному и моральному складу, и по своим спортивным качествам он более чем известен всем российским гражданам, — комментирует для ФАН Дмитрий Егорченков. — Это нормальная процедура. Именно потому, что в Сирии все еще не спокойно, визит президента не афишировался».

Собеседник ФАН уверен, что если бы у охраны президента возникли бы сомнения относительно безопасности, его бы отговорили от визита.

«С одной стороны визит продемонстрировал, что зона Латакии довольно безопасна. Если бы возникло хоть малейшее подозрение, что мы не сможем контролировать ситуацию в плане безопасности, вероятнее всего, визита бы не было, — считает он. — С другой стороны это показывает, что и уровень безопасности в Сирии в целом вырос. Мне кажется, было очень важно лично продемонстрировать успешность российских действий и в Сирии, и на Ближнем Востоке в целом, и показать, — то, ради чего затевалось участие России, те цели, которые ставились перед ВКС РФ — все в значительной степени достигнуто».

Те крупные соединения боевиков, как отмечает эксперт, «которые в 2015 году были готовы взять Дамаск, переформатировав или окончательно уничтожив страну, уничтожены или рассеяны».

«Это большое достижение, которое так и не смогла осуществить возглавляемая США международная коалиция. Присутствие президента неким образом поставило в данной ситуации жирную точку», — подчеркнул Егорченков.

Иными словами, Владимир Путин навел порядок в Сирии и приехал его проверить.

После Сирии президент отбыл сначала в Египет, а затем в Турцию, где встретился с президентами Абдель Фаттахом ас-Сиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили ряд важных вопросов, включая энергетически и экономический сектора.

Теперь кроме задачи по истреблению террористов, которые еще какое-то время будут бегать по территории Сирии, стоит задача продолжить процесс политического урегулирования.

«Оба процесса не быстрые. Боевиков и тех, кто их поддерживает, будут ловить и уничтожать. Часть из них убежит в Ливию, часть на Синай, часть — в Ирак. Но в Сирии останутся полубандитские группы. Террористы всегда плотно сливались с местными бандитами, и по итогу оказывалось, что идеологическая составляющая умерла, а бандитизм остался. Именно с ним еще предстоит бороться сирийским правительственным войскам, как мне кажется, — подчеркивает Дмитрий Егорченков. — Сам политический процесс откладывать дальше нельзя. В Женеве все очень туманно. Сирийская оппозиция продолжает требовать ухода Башара Асада, что нереалистично. У нас впереди астанинский саммит, конгресс народов Сирии в Сочи».

1 Организация запрещена на территории РФ.