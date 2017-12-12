Собянин назвал главным политическим событием года решение Путина идти на выборы

Москва, 12 декабря. Мэр российской столицы Сергей Собянин считает главным политическим событием 2017 года согласие действующего главы государства Владимира Путина участвовать в президентских выборах.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил на намерении принять участие в мартовских выборах 2018 года. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это было самое ожидаемое событие года. Он подчеркнул, что России повезло — «у руля страны стоит такой человек». Градоначальник назвал Путина «адекватным и сильным лидером».

«Мы хорошо помним, в какое тяжелое и сложное время для страны он возглавил Россию. Мы сегодня мечтаем о том, чтобы наша страна была самой лучшей в мире, соответствовала мировым стандартам», — сказал Собянин.

Мэр Москвы добавил, что во главе с Владимиром Путиным Россия прошла путь «разрухи к мощной державе» и, несмотря на санкции Запада, страна продолжает укрепление и развитие. Основой роста является четкая и понятная политика российского лидера.