Автор «Гарри Поттера» стала членом Ордена кавалеров чести

Лондон, 12 декабря. Британская писательница Джоан Роулинг, получившая известность благодаря серии романов «Гарри Поттер», стала членом Ордена кавалеров чести.

Престижную награду, обладателями которой могут быть не более 65 человек, Роулинг получила из рук принца Уильяма.

«Я считаю это большой честью для меня и очень горжусь наградой. Войти в разнообразную компанию разносторонне талантливых кавалеров чести, особенно в качестве писателя-женщины, — это особая честь», — отметила писательница.

Напомним, что Орден кавалеров чести был основан в 1917 году королем Георгом V. Знак кавалера ордена вручается людям, добившимся признания в области искусства, литературы, науки, музыки, политики и религии. В Ордене на сегодняшний день состоят многие известные люди, включая выдающегося британского физика Стивена Хокинга и бывшего участника группы Beatles Пола Маккартни.