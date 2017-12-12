Полиция предъявила обвинения подозреваемому в совершении теракта в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 12 декабря. Полиция Нью-Йорка предъявила обвинения в организации взрыва в районе автовокзала на Манхэттене 27-летнему Акайеду Улле. Как рассказали в пресс-службе правоохранительных органов Нью-Йорка, речь идет об обвинении сразу по трем статьям.

Задержанному инкриминируются незаконное владение оружием, поддержка терроризма, а также создание террористической угрозы.

UPDATE: Akayed Ullah, the suspect arrested in yesterday’s terror attack in NYC, has been charged with the following:

• Criminal Possession of a Weapon

• Support Act of Terrorism

• Making Terroristic Threat#NYPDprotecting — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 12, 2017

Напомним, в понедельник ранним утром в подземном переходе у автовокзала Манхэттена прогремел взрыв. Власти Нью-Йорка заявили, что классифицируют произошедшее как теракт. В результате взрыва были ранены несколько человек — их жизни ничто не угрожает.

Мужчина, подозреваемый в совершении атаки, был опознан как 27-летний уроженец Бангладеша Акайед Улла. Его допросили в больнице — предполагаемый преступник заявил, что решился на теракт из мести. Он также отметил, что вдохновился атакой запрещенной в России организации ИГ1 в Берлине.

1 Организация запрещена на территории РФ.