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Полиция предъявила обвинения подозреваемому в совершении теракта в Нью-Йорке
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    Полиция предъявила обвинения подозреваемому в совершении теракта в Нью-Йорке

    17:45  12 Декабря 2017  /обновлено: 17:45  12 Декабря 2017
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    Полиция предъявила обвинения подозреваемому в совершении теракта в Нью-Йорке

    Нью-Йорк, 12 декабря. Полиция Нью-Йорка предъявила обвинения в организации взрыва в районе автовокзала на Манхэттене 27-летнему Акайеду Улле. Как рассказали в пресс-службе правоохранительных органов Нью-Йорка, речь идет об обвинении сразу по трем статьям.

    Задержанному инкриминируются незаконное владение оружием, поддержка терроризма, а также создание террористической угрозы.

    Напомним, в понедельник ранним утром в подземном переходе у автовокзала Манхэттена прогремел взрыв. Власти Нью-Йорка заявили, что классифицируют произошедшее как теракт. В результате взрыва были ранены несколько человек — их жизни ничто не угрожает.

    Мужчина, подозреваемый в совершении атаки, был опознан как 27-летний уроженец Бангладеша Акайед Улла. Его допросили в больнице  — предполагаемый преступник заявил, что решился на теракт из мести. Он также отметил, что вдохновился атакой запрещенной в России организации ИГ1 в Берлине.         

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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    #взрыв #теракт #нью-йорк #обвинение #автовокзал
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