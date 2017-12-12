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Продажу алкоголя в Москве ограничат с 30 декабря по 9 января
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    Продажу алкоголя в Москве ограничат с 30 декабря по 9 января

    17:38  12 Декабря 2017  /обновлено: 17:38  12 Декабря 2017
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    Продажу алкоголя в Москве ограничат с 30 декабря по 9 января

    Москва, 12 декабря. Ограничения на продажу алкоголя на территории российской столицы будут действовать с 30 декабря 2017 года по 9 января 2018 года. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель московского департамента региональной безопасности Владимир Черников.

    Как передавало издание «Вечерняя Москва», организаторы мероприятий и сотрудники правоохранительных органов должны принять меры для того, чтобы исключить продажу спиртных напитков в местах, где проходят массовые мероприятия. Запрет будет распространяться и на парковые зоны.

    «В местах массового скопления людей, околофестивальных площадках с 30 декабря по 9 января будут действовать ограничения на продажу алкоголя», — цитирует слова Черникова РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в вестибюлях 20 станций МЦК установят новогодние елки.

    Автор: Алексей Громов
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    #алкоголь #москва
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