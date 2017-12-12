Сирия: САА отбила у боевиков «Ан-Нусры» подземные ходы между Хамой и Идлибом – видео ФАН

На севере провинции Хама, у границы с провинцией Идлиб разворачиваются позиционные бои. Сирийская армия, а также ряд неправительственных просирийских сил медленно, но верно продвигаются на север, в сторону анклава террористов.

Правительственные силы, сражаясь с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (плотно связаны с запрещенный в России по решению Верховного суда «Джебхат ан-Нусрой»)1, стараются нести минимальные потери, а потому, порой, уступают уже захваченные населенные пункты. Однако если удаётся организовать оборону, то оттуда САА так просто не выбить. Тем более, что ВКС РФ всегда готовы прийти на помощь даже с учетом сокращения группировки.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской армии прислал видео, снятое в населенном пункте Атшан на границе провинций Хама и Идлиб. Выбитые оттуда боевики оставили после себя подземные катакомбы, вход в которые запечатлел сирийский боец.

Боевики различных группировок довольно часто строят целые подземные крепости, где они могут переждать авианалеты или артиллерийские обстрелы. Особенно часто это практикуется в сельской местности, где нет крупных населенных пунктов, где дома имеют капитальные подвалы, способные выдержать некоторые атаки. Используют боевики подобные туннели и в качестве ходов сообщения для скрытного перемещения и минирования позиций САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.