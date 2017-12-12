МИД РФ: Запад продолжит использовать спорт для давления на Россию

Москва, 12 декабря. Страны Запада продолжат использовать спорт для давления на Россию, пытаясь не допустить участия российских спортсменов в международных спортивных мероприятиях. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко.

«Следует ожидать, по нашим прогнозам, что Запад продолжит использовать спорт с целью давления на Россию и пытаться не допускать участия наших сборных в международных спортивных мероприятиях различного уровня», — заявил Нестеренко.

Напомним, 5 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что исполком МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. По словам Томаса Баха, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Кроме того, Олимпийский комитет России был дисквалифицирован, а всем чиновникам из Министерства спорта России отказано в получении аккредитации на Игры в Пхенчхане.