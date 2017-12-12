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Украина пожаловалась в Гаагу на «захват» предприятий в Крыму Россией
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    Украина пожаловалась в Гаагу на «захват» предприятий в Крыму Россией

    17:19  12 Декабря 2017  /обновлено: 17:20  12 Декабря 2017
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    Украина пожаловалась в Гаагу на «захват» предприятий в Крыму Россией

    Москва, 12 декабря. Генпрокуратура Украины направила в Международный уголовный суд в Гааге очередную жалобу на Россию, обвинив российскую сторону в том, что она якобы присвоила украинское частное и государственное имущество в Крыму.

    По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, Москва «захватила» на полуострове более четырех тысяч предприятий. Общий «ущерб» Киева Луценко, ссылаясь на Гильдию оценщиков Украины, оценил в сумму свыше одного триллиона гривен, сообщают украинские СМИ.

    Луценко также заявил, что в соответствии с украинским законодательством киевские правоохранительные органы вправе объявить «это имущество арестованным».

    Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение полуострова к России. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает.  

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #луценко #гаага
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