Эрбиль, 12 декабря. Представитель властей Курдистана Ахмед Киркуки заявил, что пока курдские силы пешмерга погибали, армия Ирака практически не воевала.

Член Центрального совета «Патриотического союза Курдистана» Киркуки поблагодарил курдское ополчение пешмерга за то, что бойцы рисковали жизнью в столкновениях с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), освобождая от игиловцев север Ирака.

В Эрбиле сообщают, что иракские войска бежали и продемонстрировали свою трусость, когда исламисты начали наступление на районы Сулеймании, Киркука и Синджара. Именно курдские пешмерга зачистили эти провинции от террористов. После победы над «Халифатом» армия Ирака вторглась в эти спорные территории и вытеснила курдов.

Киркуки подчеркнул, что в ходе столкновений с исламистами погибло около двух тысяч военнослужащих пешмерга, порядка десяти тысяч получили ранения. При этом во время своей речи по случаю победы над ИГИЛ1 премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади «забыл» упомянуть о вкладе пешмерга в поражение «Халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.