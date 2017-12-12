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«Чудо Путина на Ближнем Востоке»: как военный успех РФ в Сирии меняет обстановку в регионе
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    «Чудо Путина на Ближнем Востоке»: как военный успех РФ в Сирии меняет обстановку в регионе

    17:22  12 Декабря 2017  /обновлено: 17:23  12 Декабря 2017
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    «Чудо Путина на Ближнем Востоке»: как успех РФ в Сирии превратил ее в хозяина арабского мира

    Париж, 12 декабря. Военная операция ВКС РФ в Сирии сделала возможной триумфальное возвращение России на Ближний Восток в 2015 году. С тех пор Москва не перестает наращивать свое влияние в регионе, пишет Le Figaro.

    Военный успех в САР сделал Москву полноправным игроком в регионе. Так, Турция, которую французское издание называет яростным противником Дамаска, тесно сотрудничает с Россией в «тройственном союзе» с Ираном, для укрепления режима прекращения огня. 

    По мнению Владимира Исаева, ученого-арабиста из Института стран Азии и Африки, объяснение этому очень простое: «Страны Ближнего Востока уважают силу, поэтому они нас уважают». Египетский аналитик Нухран Эль-Шейх называет события в Сирии не иначе как «чудо Путина на Ближнем Востоке».

    Говоря об изменениях обстановки в регионе, эксперты напомнили о сближении Москвы с Катаром, с которым Саудовская Аравия и ОАЭ разорвали дипломатические отношения, и подталкивает этих двух противников в Персидском заливе к диалогу.

    В сентябре Россия подписала с Катаром соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере. По словам специалиста по арабскому миру Марины Беленькой, Россия является единственной реальной силой, «которая поддерживает контакты со всеми и может претендовать на роль посредника между всеми участниками». В качестве примера масштаба посредничества она указывает на тесное сотрудничество Москвы с Ираном в целях достижения режима прекращения огня и политического урегулирования в Сирии, в то время как более крупные игроки — от Саудовской Аравии до США — не сотрудничают с Тегераном. 

    Не забыла Le Figaro и о визите в Москву саудовского монарха Сальмана бен Абдель Азиза Аль-Сауда и последовавшее одностороннее сокращение экспорта нефти на 8% со стороны Эр-Рияда. В результате цена на нефть оставалась стабильной в течение года, а средняя стоимость российской Urals составляла 49,94 доллара (в 2016 году цена составляла 41,9 доллара). 

    В числе еще одного важного элемента влияния России на Ближнем Востоке издание указывает беспрецедентное соглашение ОПЕК+, благодаря которому страны-подписанты смогли увеличить свои бюджетные резервы.  Так, бюджет РФ, благодаря этой сделке, получит дополнительно более 1 трлн рублей. Об этом в конце ноября сообщал глава Минэнерго Александр Новак.

    Автор: Алексей Громов
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