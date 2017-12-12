Бомбардировщики ВКС РФ торжественно встретили в Мурманске после операции в Сирии

Москва, 12 декабря. Сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3, участвовавшие в операции против боевиков ИГ1 в Сирии, во вторник вернулись на место постоянного базирования в Мурманскую область, сообщает министерство обороны РФ.

«Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили перелет с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Мурманской области после успешного выполнения задач по нанесению авиационных ударов по объектам террористов на территории САР», — говорится в сообщении.

По словам начальника отдела боевой подготовки дальней, военно-транспортной и специальной авиации ВКС Александра Цылева, самолеты полностью выполнили поставленные перед ними задачи, уничтожив ряд складов с вооружением и бронетехнику боевиков. Только за последний месяц Ту-22М3 нанесли 14 групповых ударов по позициям террористов, совершая вылеты из России.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ) запрещена в России. Накануне президент РФ Владимир Путин посетил авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где объявил о начале вывода российской группировки с территории арабской республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.