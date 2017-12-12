Автокран сбил женщину на тротуаре в Тюмени

Тюмень, 12 декабря. В Тюмени 12 декабря автомобильный кран сбил женщину, шедшую по тротуару. Она скончалась на месте инцидента.

Причиной трагедии могло стать превышение водителем специальной техники скоростного режима. По информации «Ura.ru», автокран двигался по своей полосе и начал резко тормозить перед светофором. Автомобиль вынесло на тротуар, где в этот момент находилась женщина. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, однако ничем помочь женщине они уже не могли.

На фотографиях, опубликованных в группе ВКонтакте «Инцидент Тюмень», видно, что специальный автотранспорт снес дорожные знаки и столб, на котором крепилась видеокамера.

В настоящее время сотрудники ДПС занимаются выяснением всех обстоятельств трагедии.