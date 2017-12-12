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Ученые обнаружили связь хронического недосыпа и алкоголизма
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    Ученые обнаружили связь хронического недосыпа и алкоголизма

    17:12  12 Декабря 2017  /обновлено: 17:13  12 Декабря 2017
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    Ученые обнаружили связь хронического недосыпа и алкоголизма

    Нью-Йорк, 12 декабря. Ученые из Йельского университета выяснили, что у недосыпающих людей повышенный риск получить зависимость от алкоголя.

    Соответствующие выводы специалисты сделали на основе изучения графика сна и зависимости 42 участников исследования, пишет «Свободная пресса» со ссылкой на MedicalXpress.

    Ученые внимательно следили за качеством и количеством сна испытуемых, фиксировали их желание выпить алкоголь в течение недели. В результате оказалось, что люди, которые мало спали, чаще пили горячительные напитки. Из-за этого спать они ложились позже обычного, что превращало все действие в замкнутый круг. При этом, зависимость от алкоголя становилась только сильнее.

    Автор: Дима Оленин
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    #ученые #алкоголь #сон
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