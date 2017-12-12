Ученые обнаружили связь хронического недосыпа и алкоголизма

Нью-Йорк, 12 декабря. Ученые из Йельского университета выяснили, что у недосыпающих людей повышенный риск получить зависимость от алкоголя.

Соответствующие выводы специалисты сделали на основе изучения графика сна и зависимости 42 участников исследования, пишет «Свободная пресса» со ссылкой на MedicalXpress.

Ученые внимательно следили за качеством и количеством сна испытуемых, фиксировали их желание выпить алкоголь в течение недели. В результате оказалось, что люди, которые мало спали, чаще пили горячительные напитки. Из-за этого спать они ложились позже обычного, что превращало все действие в замкнутый круг. При этом, зависимость от алкоголя становилась только сильнее.