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Новороссия
ДНР рассказала о подготовке ВСУ к захвату Горловки
Новороссия
ДНР рассказала о подготовке ВСУ к захвату Горловки
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    ДНР рассказала о подготовке ВСУ к захвату Горловки

    17:02  12 Декабря 2017  /обновлено: 17:02  12 Декабря 2017
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    ДНР рассказала о подготовке ВСУ к захвату Горловки

    Донецк, 12 декабря. Силы разведки Донецкой народной республики сообщили о возможной подготовке наступления украинских силовиков на город Горловку и населенные пункты поблизости от него.

    Об этом сообщил во вторник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. По его словам, разведка сообщает о полномасштабном подвозе боеприпасов, имущества и ГСМ в 54-ю и 128-ю бригады ВСУ. Также было зафиксировано прибытие дополнительных бронетанковых подразделений в зону ответственности данных бригад, пишет «ПолитНавигатор».

    Также свидетельством о подготовке наступления ВСУ в направлении Горловки служат, по мнению Басурина, участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Так, за последние сутки ВСУ открыли огонь по населенным пунктам ДНР 35 раз, один военнослужащий ДНР погиб, трое были ранены.

    ДНР рассказала о подготовке ВСУ к захвату Горловки

    Басурин отметил, что украинская сторона использует запрещенные методы ведения войны, а также подчеркнул, что массовые обстрелы со стороны ВСУ могут быть попыткой отвлечь внимание ВС ДНР от Горловского направления, сообщает сетевое издание «Царьград».

    Также, по словам Басурина, в настоящее время украинские СМИ усиленно распространяют слухи о том, что в Горловке люди живут в полном развале и нищете.

    «Что это, если не подготовка к занятию этих городов и представления себя уже в роли освободителя и защитника всех униженных и оскорблённых», — заключил Басурин.

    Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #всу #донбасс #басурин #горловка
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