МОК аннулировал результат хоккеисток РФ на Олимпиаде в Сочи

Москва, 12 декабря. Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) приняло решение аннулировать результат женской сборной России на Олимпиаде-2014 в Сочи. Об этом сообщили во вторник представители МОК.

«Российская команда дисквалифицирована на женском турнире по хоккею с шайбой, а Международной федерации хоккея отправлена просьба внести изменения в результаты соревнований», — указано в заявлении.

Кроме того, российские хоккеистки Инна Дюбанюк, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Галина Скиба, Екатерина Смоленцова и Анна Шибанова были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за «нарушение антидопинговых правил».

IOC sanctions six Russian athletes and closes one case as part of Oswald Commission findings https://t.co/NKv8cmMJfG — IOC MEDIA (@iocmedia) December 12, 2017

Как передает РИА Новости, Смоленцова уже пообещала подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что угроза дисквалификации ведущих российских спортсменов пока остается.