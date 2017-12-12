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МОК аннулировал результат хоккеисток РФ на Олимпиаде в Сочи
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    МОК аннулировал результат хоккеисток РФ на Олимпиаде в Сочи

    17:09  12 Декабря 2017  /обновлено: 17:09  12 Декабря 2017
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    МОК аннулировал результат хоккеисток РФ на Олимпиаде в Сочи

    Москва, 12 декабря. Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) приняло решение аннулировать результат женской сборной России на Олимпиаде-2014 в Сочи. Об этом сообщили во вторник представители МОК.

    «Российская команда дисквалифицирована на женском турнире по хоккею с шайбой, а Международной федерации хоккея отправлена просьба внести изменения в результаты соревнований», — указано в заявлении.

    Кроме того, российские хоккеистки Инна Дюбанюк, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Галина Скиба, Екатерина Смоленцова и Анна Шибанова были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за «нарушение антидопинговых правил».

    Как передает РИА Новости, Смоленцова уже пообещала подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что угроза дисквалификации ведущих российских спортсменов пока остается.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #хоккей #олимпиада
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