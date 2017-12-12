Россия не бросит Сирию: какие сигналы послал Путин с авиабазы «Хмеймим»

В России и в мире продолжают обсуждать блиц-турне президента России Владимира Путина по Ближнему Востоку, и главное — его посещение военной базы «Хмеймим» в Сирии, где верховный главнокомандующий РФ лично отдал приказ о выводе основной части российской военной группировки.

По мнению политиков и экспертов, тем самым президент России подвел итог операции в Сирии, в ходе которой удалось стабилизировать ситуацию в этой стране, отведя от нее угрозу распада и фактического исчезновения, а также серьезно укрепить позиции Москвы на мировой арене. Чем стала двухлетняя сирийская кампания для России и мира и какие сигналы послал Владимир Путин своим визитом в эту страну, Федеральному агентству новостей рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ имени Плеханова) Андрей Кошкин.

«Напомню, когда министр обороны Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему президенту Владимиру Путину, что мы разбили ИГИЛ1 (ИГ1, «Исламское государство»1 — террористическая группировка, запрещена в РФ — прим.), то на Западе нашлись те, кто стал ставить это под сомнение, — отметил Андрей Кошкин. — Подобными заявлениями отметился, в частности, глава Пентагона Джеймс Мэттис, который заявил, что это, дескать, американцы разбили ИГИЛ. Затем руководство Франции заявило, что якобы роль России в победе над ИГИЛ невелика. Так вот, президент РФ Владимир Путин опроверг все эти заявления одним только своим визитом в Сирию на российскую военную базу «Хмеймим»».

Почему Трамп не едет в Сирию

«Прибытие в Сирию нашего президента, конечно, никак не было связано с более чем странными заявлениями наших западных «партнеров», — отметил эксперт. — Владимир Путин лично посетил Сирию именно как верховный главнокомандующий, который должен прибыть на театр военных действий, принять от своих войск доклады и рапорты, поздравить их с победой и, кого нужно, отправить домой. Это задача верховного главнокомандующего».

По словам Андрея Кошкина, ничего подобного со стороны, например, верховного главнокомандующего США, коим является президент Дональд Трамп, продемонстрировано не было.

«Американцы любят поговорить, что они, дескать, такие молодцы, и давно воюют в Сирии, — отметил военный эксперт. — Почему же тогда их верховный главнокомандующий не может прибыть в Сирию, принять парад своих войск и отправить их домой? То, что Трамп и его союзники ничего подобного не делают, яркий пример их неуверенности в своих действиях. Так что все западные заявления по поводу якобы «незначительной» роли России в Сирии совершенно надуманы».

Андрей Кошкин также напомнил, что Россия — вообще единственная иностранная держава, которая законно участвовала в боевых действиях на сирийской территории — по приглашению легитимного правительства Сирии. Этим действия Москвы на Ближнем Востоке кардинально отличаются от поведения там коалиции во главе с США, отметил эксперт. Собеседник ФАН напомнил, что официальный Дамаск объявил интервенцией и оккупацией действия США и возглавляемой ими коалиции, которые вторглись в Сирию без мандата ООН и против воли сирийского руководства.

Задача выполнена

По словам Андрея Кошкина, победа в этой войне, конечно, принадлежит сирийской армии и всему сирийскому народу, но не надо забывать, что эта победа была бы невозможна без помощи России, в первую очередь российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ). И эту победу нельзя бросать на произвол судьбы, поэтому наши военные останутся в Сирии и после окончания боевых действий, подчеркнул политолог.

«Там остается ровно столько российских войск, сколько это необходимо — по некоторым данным около 30% группировки, — отметил Кошкин. — Но точные цифры не так важны. На сегодня главное — это то, что что основную часть контингента мы отправляем домой, и это свидетельство того, что задача выполнена успешно».

Россия не бросит Сирию

По словам Андрея Кошкина, еще один чрезвычайно важный сигнал — начало политического урегулирования в Сирии.

«Мы не только помогли разбить и физически уничтожить боевиков ИГИЛ, мы также берем на себя ответственность за то, чтобы перевести Сирию в русло политического урегулирования, — отметил собеседник ФАН. — Это очень сложный процесс. Много говорилось о Конгрессе национального диалога Сирии, который прошел в ноябре в Сочи. Москва постоянно напоминает о необходимости взаимодействия с Женевой (переговоры по Сирии в Женеве — прим.), о чем говорил наш президент. Выступая в Каире, Владимир Путин также напомнил, что скоро открывается восьмой раунд межсирийских переговоров в столице Казахстана Астане. Астанинская встреча также находится в контексте мирного урегулирования в Сирии. На сегодняшний день решить проблему урегулирования можно только во взаимодействии властей Сирии со всеми структурами оппозиции — это необходимая политическая составляющая мирного процесса».

Путин принес мир в Сирию

По словам Андрея Кошкина, начало полномасштабного процесса урегулирования в Сирии было запущено именно визитом президента РФ Владимира Путина на российскую военную базу «Хмеймим».

«Это также один из важнейших итогов визита нашего президента в Сирию, — отметил политолог. — Понятно, что политический процесс урегулирования будет таким же сложным, как и выполнение боевых задач. Но этот процесс, к счастью, будет идти уже в мирное время. При этом нужно помнить, что сегодня в Сирии очень много проблем. В стране остаются незаконно находящиеся там иностранные войска, которые отказываются уходить. (О намерении сохранить военное присутствие в Сирии уже, в частности, заявили США — прим.). Надо решить проблемы в зонах деэскалации, надо найти консенсус между всеми народностями, племенами и группами, которые проживают в Сирии. Нужно принять новую конституцию, и в соответствии с этой конституцией реформировать политическую систему Сирии. Нужно привлечь инвесторов для возрождения сирийской экономики. И так далее — работа предстоит огромная. Все это задачи, уже сегодня реально стоят перед Сирией, а Россия, Турция и Иран помогают ей в их решении. Вот только некоторые итоги ближневосточного турне российского президента, главным пунктом которого, конечно, стало посещение Сирии и заявление о выводе оттуда российских войск», — подчеркнул Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.