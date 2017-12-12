Донбасс сегодня: ВСУ готовятся к броску на Горловку, ДНР просит помощи у ОБСЕ

Донбасс, 12 декабря. Тяжелая артиллерия бьет по городам и селам республик. Украина в нарушение минских соглашений не вывела незаконные формирования из Донбасса. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Результатом вооруженной агрессии украинской стороны в отношении ДНР и ЛНР стала гибель одного и ранение двух военнослужащих донецкой армии. Кроме того, в результате обстрела Докучаевска из гранатометов АГС и РПГ ранение получил мирный житель 1955 года рождения, разрушено пять жилых домов.

Всего за сутки киевские силовики нарушили режим прекращения огня 49 раз. 26 городов и поселков были обстреляны из гаубиц калибром 152 и 122 миллиметров, минометов калибром 120 и 82 мм, а также гранатометов различного типа. Количество выпущенных вооруженными силами Украины и подразделениями Национальной гвардии боеприпасов составило более 1000 штук.

В ДНР призвают ОБСЕ не допустить уничтожения республики

Вооруженные силы Украины при обстреле территории ДНР применили кассетные боеприпасы, которые были начинены шрапнелью. В оборонном ведомстве республики сообщили, что применение данного типа снарядов зафиксировано впервые с 2015 года, а использование такого рода боеприпасов запрещено международными конвенциями.

Учитывая это, военные ДНР обратились к международным наблюдателям с публичным призывом воздействовать на украинскую сторону конфликта и не допустить нанесению вреда населению республик Донбасса.

ВСУ наращивают силы под Горловкой

Масштабные мероприятия по подвозу боеприпасов, ГСМ и военного имущества для передовых подразделений ВСУ проходят под Горловкой в районе Зайцево, сообщает донецкая разведка. Также в зону ответственности 54 и 128 бригад ВСУ проходит переброска дополнительных бронетанковых подразделений.

Приведенная информация свидетельствует о подготовке украинскими силовиками наступательной операции на горловском направлении. При этом, в последние месяцы в украинских СМИ наблюдается тенденция по дискредитации горловских городских властей, информационные вбросы социального, экономического характера и масса информации о якобы нищете в Горловке и «полном развале города». Все это также свидетельствует в пользу версии оперативного командования ДНР о подготовке наступления на Горловку.

Незаконные вооруженные формирования Украины на передовой в Донбассе

Разведка дончан зафиксировала пребывание запрещенного минскими соглашениями незаконного вооруженного формирования киевских силовиков на передовой вблизи Донецка. Речь идет об подразделениях «Украинской добровольческой армии» (боевое крыло ОУН, запрещенной в РФ организации), которые, согласно минским соглашениям, должны были быть выведены из Донбасса. При этом Киев не раз рапортовал о выполнении данного пункта.

Военные ДНР вчера были вынуждены ответить огнем на подавление по позициям «добровольцев» в связи с обстрелом последними западных пригородов Донецка со стороны Марьинки. В результате подавления агрессии боевики «Запал» и «Зеля» из числа «УДА» погибли.

ДНР опровергла заявления украинских СМИ

В Донецкой республике отреагировали на сообщения украинских медиа об очередной «перемоге» в так называемой серой зоне в районе Докучаевска. СМИ сообщили, что подразделения 28 бригады ВСУ заняли село Викторовка.

В оперативном командовании ДНР официально опровергли данные сообщения, назвав их попыткой пиара отдельных военных деятелей ВСУ и стремлением командира 1 батальона 28 бригады украинской армии Крупко скрыть масштабные недостачи боеприпасов и оружия, списав их на боевые действия.

Фейковый самострел под Горловкой

Украинская разведка, а за ней и СМИ сообщили о якобы имевшем место факте «братского огня» в передовых частях донецкой армии под Горловкой. Как сообщили СМИ, во время «обстрела села Травневое террористами», последние выпустили несколько мин по своим же позициям.

Собственные источники в армейском корпусе дончан назвали данную информацию абсурдной по ряду причин. Во-первых, в указанном районе не действуют минометные расчеты ополчения из-за того, что ВС ДНР придерживаются минских соглашений, согласно которым минометы отведены от линии разграничения.

Во-вторых, село Травневое, так же как и Гладосово, недавно захваченные ВСУ, находятся в низине и простреливается очень легко из любого вида оружия. Поэтому промахнуться, да еще и из-за несогласованности действий, в данном районе просто невозможно – топографическое расположение не позволит.