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«Хезболла» получила высокую оценку командующего КСИР
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    «Хезболла» получила высокую оценку командующего КСИР

    17:12  12 Декабря 2017  /обновлено: 17:13  12 Декабря 2017
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    «Хезболла» получила высокую оценку командующего КСИР

    Тегеран, 12 декабря. Командующий «Корпусом стражей Исламской революции» Мохаммад Али Джаафари подчеркнул вклад Сопротивления в дело борьбы с террористами.

    Генерал-майор Джаафари во время большой конференции в Тегеране отметил, что движение Сопротивления сейчас сильнее, чем когда-либо. Он высоко оценил вклад «Хезболлы» в победу над боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) в Сирии, а также успех в поддержании стабильности в Ливане.

    Джаафари подчеркнул, что Ливан является одной из главных целей для Саудовской Аравии и Израиля и сообщил, что сейчас в регионе сложилась напряженная обстановка из-за заявления президента США Дональда Трампа о переносе посольства Соединенных Штатов в Иерусалим.

    «Сущность Хезболлы — быть вооруженной и экипированной, чтобы противостоять врагу ливанского народа, ведь именно Ливан — первая цель Израиля. Поэтому, естественно, что Хезболла должна иметь самое лучшее оружие, этот вопрос даже не обсуждается», — отметил генерал Джаафари.

    «Хезболла» получила высокую оценку командующего КСИР

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #дональд трамп #израиль #хезболла #ксир #мохаммад али джаафари
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