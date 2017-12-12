«Хезболла» получила высокую оценку командующего КСИР

Тегеран, 12 декабря. Командующий «Корпусом стражей Исламской революции» Мохаммад Али Джаафари подчеркнул вклад Сопротивления в дело борьбы с террористами.

Генерал-майор Джаафари во время большой конференции в Тегеране отметил, что движение Сопротивления сейчас сильнее, чем когда-либо. Он высоко оценил вклад «Хезболлы» в победу над боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) в Сирии, а также успех в поддержании стабильности в Ливане.

Джаафари подчеркнул, что Ливан является одной из главных целей для Саудовской Аравии и Израиля и сообщил, что сейчас в регионе сложилась напряженная обстановка из-за заявления президента США Дональда Трампа о переносе посольства Соединенных Штатов в Иерусалим.

«Сущность Хезболлы — быть вооруженной и экипированной, чтобы противостоять врагу ливанского народа, ведь именно Ливан — первая цель Израиля. Поэтому, естественно, что Хезболла должна иметь самое лучшее оружие, этот вопрос даже не обсуждается», — отметил генерал Джаафари.

1 Организация запрещена на территории РФ.