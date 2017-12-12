Влиться во взрослую жизнь страны: петербургские лицеисты сдали тест на знание Конституции

Россия отмечает сегодня День Конституции, своего основного правового документа, который определяет жизнь и развитие страны. В российских школах в честь праздника проводятся особенные уроки правоведения и вручаются паспорта 14-летним учащимся. В Петербурге по инициативе Общероссийского народного фронта прошел диктант на знание Конституции. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Школьники девятых классов 369-го лицея пишут диктант не в классе за партами, а в актовом зале во время перемены – десяти минут должно хватить на то, чтобы выбрать правильные ответы теста на знание основного закона страны.

«Списывают?» — спрашиваю у директора Константина Тхостова. «Нет, у них это не принято, поколение уже другое, каждый думает сам за себя», — говорит он.

Вместе смотрим сданные работы — и правда, ответы разные даже у тех, кто сидел рядом.

Диктант на знание Конституции — один из немногих тестов, который учителя не просят подписывать. Можно сдать анонимно, низкие оценки за неправильные ответы никто не поставит, но во второй половине учебного года преподаватели права будут знать, что подтянуть их ученикам.

«Мы не оцениваем этот диктант отметками, — рассказывает Константин Тхостов. — Неправильно ставить за знание Конституции двойки. В одной из региональных школ я сталкивался с тем, что детей заставляли наизусть учить статьи Конституции, я с этим подходом не согласен. Нельзя путем навязывания привить любовь к чему-нибудь. Ребенок должен понимать содержание основного закона, должен прочувствовать, для чего заложена каждая статья. Это небольшой по объему, но четкий и логичный документ, по которому строится жизнь такого большого государства, как Россия. Подобранные для теста вопросы показывают нам, насколько ребенок готов к взрослой жизни. Уважение к главному документу страны — это то, что должно прививаться в детстве. Тогда не будет тех моментов, которые мы видим сегодня, когда наши законодатели иногда не осознают, что ни один закон не может противоречить головному».

Диктант на знание Конституции в лицее пишут второй год — после сегодняшнего теста уже можно будет собирать статистику. Вечером этого же дня диктант предложат написать и родителям на дне открытых дверей в лицее. И есть подозрение, что дети справятся лучше.

«Это поколение, которое искренне любит свою Родину, — считает Константин Тхостов. — Это в наше время был Рубикон 90-х годов, когда мы потеряли страну, ценности, флаг, гимн, и нам пришлось привыкать к новой жизни. Они же родились в то время, когда все процессы уже налаживались. Это дети 2000-х, рожденные в стабильной стране. На их глазах происходило становление России как сильного государства, и теперь эти дети требуют от нас, взрослых, отдачи и уважения к своей Родине. Нынешнее поколение детей в любой точке России знает и с удовольствием поет гимн своей Родины — это знаковое отличие ребят, которые предопределят развитие страны в будущем».

Следующее с 2018 года десятилетие объявлено президентом страны «Десятилетием детства», поэтому Общероссийский народный фронт активно развивает направление «Молодежка ОНФ», добавляет Тхостов. Школьный диктант на знание Конституции — лишь один из способов влиться во взрослую жизнь страны.

«Мы в школе выстраиваем логику гражданского воспитания через институты власти, чтобы ребенок понял: страна — это живой организм, который живет по четким законам, задекларированным обществом», — говорит директор 369-го лицея.

Главный документ страны появится на всех экранах крупным планом в следующем году, когда избранный народом президент Российской Федерации даст присягу в верности своей стране, положа руку на текст Конституции.