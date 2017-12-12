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Стало известно, когда на российских дорогах появятся новые знаки
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    Стало известно, когда на российских дорогах появятся новые знаки

    16:59  12 Декабря 2017  /обновлено: 16:59  12 Декабря 2017
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    Стало известно, когда на российских дорогах появятся новые знаки

    Москва, 12 декабря. Новые знаки появятся на российских дорогах только через три года. Местные и региональные власти будут самостоятельно решать, какие именно нововведения лучше всего подойдут для конкретного региона, заявил разработчик предварительного национального стандарта (ПНСТ), разрешающего установку новых знаков и табличек, Александр Шумский.

    «Мы обеспечили юридическое сопровождение стандарта, а какой город и где будет его применять – это уже вопрос к местным властям», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

    Шумский также отметил, что в течение трех лет будет проводится экспериментальное внедрение новых знаков. Эксперты будут следить, как стандарт применяется, после чего его внедрят в существующий стандарт либо сделают самостоятельным.

    Ранее сообщалось, что с началом действия нового национального стандарта в России появятся и новые знаки.

    В частности, водителям придется запомнить знак направления размещения парковки, знак запрета въезда на перекресток в случае затора, знак диагонального пешеходного перехода.

    Кроме того, для трамваев может появиться знак «выделенная трамвайная полоса».

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #дороги #знаки
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