«Сирия сохранила суверенитет и государственность»: эксперт подвел ключевые итоги операции российских сил

Владимир Путин во время своего вчерашнего визита по ближневосточному региону Сирия – Египет – Турция, в частности, посетил авиабазу российских ВКС «Хмеймим», расположенную в провинции Латакия на западе САР. Президент лично поблагодарил военных, объявил о разгроме «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и приказал значительной части группировки ВС России готовиться к возвращению домой.

Таким образом, ключевой и сложнейший этап российской операции в Сирии завершен. Большинство экспертов, подводя ее итоги, сошлись во мнении, что все ключевые цели были достигнуты: ИГ в САР уничтожено, а арабская республика благодаря нашей поддержке сохранила свое единство и суверенитет.

Собеседник Федерального агентства новостей (ФАН) — заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин — также согласился с данным мнением. Он отметил, что Россия сыграла главную роль в ликвидации международного терроризма в Сирии и в развитии процесса мирного урегулирования конфликта.

«Конечно, группировка ВКС РФ в Сирии и другие поддерживающие их подразделения со своей задачей справились. Наши военные советники смогли реформировать правительственные войска САР, которые начали успешные наступательные действия против террористов при активной и эффективной помощи российских самолетов, ударов стратегической авиации РФ, каспийской флотилии и группы кораблей во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов». Таким образом, на сегодняшний день мы можем говорить о победе над террористической организацией ИГ1, хотя не исключаются небольшие очаги сопротивления, но это естественный процесс», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что российский лидер впервые посетил Сирию, чтобы лично выразить благодарность военнослужащим и сообщить им о скором отправлении домой. По мнению нашего собеседника, данный визит Путина на базу «Хмеймим» имеет огромное значение для наших вооруженных сил и также общее символическое значение в рамках всей сирийской кампании.

«Задача в САР была выполнена, и потому наш президент прилетел туда как верховный главнокомандующий, чтобы поблагодарить военных и объявить им, что они отправляются домой к своим женам и детям. Он высоко оценил выполнение боевых задач. Все это, несомненно, было очень важно для наших военнослужащих. Визит Путина в Сирию, кроме того, символизировал собой завершение перехода от вооруженной фазы конфликта в политическое урегулирование», — отметил Андрей Кошкин.

По его мнению, однако, новый этап разрешения кризиса также будет сложным, поскольку сторон конфликта слишком много, и привести их к единому мнению будет довольно тяжело. Так называемая вооруженная оппозиция, например, чересчур многообразна и не представляет собой единой политической силы — напротив, отдельные ее части также противостоят друг другу.

«Прийти к окончательному миру и согласию будет очень нелегко. Конечно, благодаря военной операции российских ВКС Сирии удалось сохранить государственность, однако есть и другая сложная задача: теперь нужно консолидировать все разнообразные политические силы и привести их к компромиссному решению. Для этого будет открыт конгресс в Сочи, также свою работу продолжат Астанинская и Женевская площадки. Все эти процессы, большая часть которых была инициирована Россией, будут направлены на то, чтобы в арабской республике приняли новую конституцию, провели новые выборы, создали новую политическую систему и с помощью этого восстановили экономику и социальную структуру САР», — добавил собеседник ФАН.

Андрей Кошкин, также подчеркнул, что не все силы, а лишь часть контингента ВС РФ была отправлена назад на родину. Таким образом, Россия все еще сохраняет военное присутствие в Сирии и притом именно в том объеме, в котором нужно в данное время в условиях настоящей военно-политической обстановки.

«Мы оставили ровно столько, сколько необходимо. По разным оценкам аналитиков, сейчас выводится от 30 до 50% сил: в основном наши самолеты, силы специальных операций. Сохраняют присутствие, прежде всего, средства противовоздушной обороны, которые прикрывают авиабазу «Хмеймим», пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и другие ключевые объекты».

1 Организация запрещена на территории РФ.