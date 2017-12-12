Москва, 12 декабря. Взрыв на газораспределительной станции австрийской нефтегазовой компании OMV недалеко от Баумгартена вызвал перебой с поставками газа в страны Европы. В компании «Газпром экспорт» сообщили, что в настоящее время работают над перераспределением потоков газа для обеспечения бесперебойных поставок своим клиентам. После взрыва на крупнейшем газовом терминале в Австрии, многие европейские игроки задумались о том, как можно использовать данную ситуацию в свою пользу. Об этом заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его мнению, взрыв на газовом хабе в Австрии заставит страны Евросоюза по-новому взглянуть на строительство газопровода «Северный поток-2».

«Германия и другие сторонники «Северного потока-2» получили серьезный аргумент, подкрепляющий их позицию. Ведь украинская газотранспортная система изношена, вероятность ЧП в любой момент довольно высока… Для обеспечения бесперебойности поставок нужны альтернативные маршруты», — заявил Фролов в комментарии «Экономика сегодня».

Эксперт отметил, что авария в Баумгартене является серьезным происшествием, но не критическим. Евросоюз обладает инфраструктурой, которая позволяет перераспределить часть потоков из других государств для временного обеспечения покупателей топливом. Кроме того, «Газпром» в партнерстве с европейскими странами и компаниями построил несколько подземных хранилищ газа в ЕС. Такие хранилища предназначены для «смягчения» последствий разных нештатных ситуаций.

Напомним, 12 декабря на территории газораспределительного центра в Австрии произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и пострадали 18. Работа хаба была полностью остановлена. Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил, что транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии прекращены.