Кобзон «от стыда» покинул коллегию Минкультуры РФ

Москва, 12 декабря. Депутат Госдумы Иосиф Кобзон покинул экспертный совет и коллегию министерства культуры, признавшись, что ему стыдно за деятельность организации перед своими избирателями.

По словам парламентария, он несколько раз направлял запросы по поводу реставрации памятников или поддержки артистов, однако все они были проигнорированы.

«Я считаю, что мне быть пассажиром в этой телеге было бы стыдно в свои 80 лет. Я выхожу, потому что мне было бы стыдно отвечать избирателям, почему этого нет», — отметил он.

Кобзон также недоволен тем, что экспертный совет решает вопросы о присуждении наград и званий деятелям культуры в регионах, что, по мнению депутата, является оскорблением для субъектов федерации. Он предложил передать эту функцию региональным властям, которые лучше знают своих жителей.

Отметим, что перед уходом из экспертного совета и коллегии Минкультуры Кобзон уведомил о своем решении главу ведомства Владимира Мединского. Министр отметил, что уважает певца, однако не готов слышать от него «необъективные и оскорбительные» упреки в адрес подведомственного учреждения.