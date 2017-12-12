Минобороны РФ показало кадры прибытия из Сирии батальона военной полиции ЮВО
Москва, 12 октября. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео прибытия из Сирии самолета, на борту которого находился батальон военной полиции ЮВО. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
В ролике можно увидеть момент взлета транспортного самолета Ил-76 с авиабазы в САР. На аэродроме в России военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) встречали с оркестром.
Напомним, 11 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин посетил военную авиабазу «Хмеймим» и отдал приказ о выводе с территории Сирийской Арабской Республики значительной части российской группировки.
Ранее стало известно о том, что стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которые были задействованы в военной операции против террористов в Сирии, вернулись в пункт постоянного базирования в Калужской области.