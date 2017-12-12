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Мединский: Посещаемость российских музеев превысила показатели СССР
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    Мединский: Посещаемость российских музеев превысила показатели СССР

    16:55  12 Декабря 2017  /обновлено: 16:56  12 Декабря 2017
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    Мединский: Посещаемость российских музеев превысила показатели СССР

    Москва, 12 декабря. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что у российских музеев возросли доходы на 105%, за последние три года были отреставрированы 9 филармоний, повысилась посещаемость объектов культуры. 

    В Госдуме состоялось заседание Комитета по культуре, на котором выступил глава ведомства Владимир Мединский. Министр заявил, что количество театральных постановок выросло с 2014 года на 22%, доходы театров показали стабильный рост и составили 105%. За первые девять месяцев прошлого года сборы федеральных театров составили 7,1 млрд рублей. 

    Россияне стали чаще (на 27%) покупать абонементы в филармонию, чтобы послушать симфоническую музыку. За три года была проведена реставрация девяти филармоний. В стране регулярно проходят масштабные выставки, их число выросло на 33%, пишет «Культуромания»

    «По числу посетителей музеев мы превысили показатели СССР», — резюмировал Мединский.

    Мединский: Посещаемость российских музеев превысила показатели СССР

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #мединский #музеи #театры
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