Мединский: Посещаемость российских музеев превысила показатели СССР

Москва, 12 декабря. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что у российских музеев возросли доходы на 105%, за последние три года были отреставрированы 9 филармоний, повысилась посещаемость объектов культуры.

В Госдуме состоялось заседание Комитета по культуре, на котором выступил глава ведомства Владимир Мединский. Министр заявил, что количество театральных постановок выросло с 2014 года на 22%, доходы театров показали стабильный рост и составили 105%. За первые девять месяцев прошлого года сборы федеральных театров составили 7,1 млрд рублей.

Россияне стали чаще (на 27%) покупать абонементы в филармонию, чтобы послушать симфоническую музыку. За три года была проведена реставрация девяти филармоний. В стране регулярно проходят масштабные выставки, их число выросло на 33%, пишет «Культуромания».