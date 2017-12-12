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Сирия: в Даръа прошел митинг против решения Трампа по Иерусалиму
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    Сирия: в Даръа прошел митинг против решения Трампа по Иерусалиму

    16:57  12 Декабря 2017  /обновлено: 16:58  12 Декабря 2017
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    Сирия: в Даръа прошел митинг против решения Трампа по Иерусалиму

    Даръа, 12 декабря. Жители города Даръа вышли на митинг против решения президента Дональда Трампа перенести посольство США в Иерусалим.

    Митинг состоялся перед офисом БАПОР (агентство ООН по поддержке палестинских беженцев в Сирии, Ливане, на западе Иордана и в секторе Газа), участники назвали решение американского президента новым преступлением против палестинского народа, пишет сирийское информационное агентство «САНА».

    Участники акции протеста заявили, что палестинское единство является важнейшим фактором реализации национального проекта Палестины и призвали арабские нации поддержать отмену решения Трампа.

    Ранее сообщалось, что ряд формирований, таких как ливанская «Хезболла», иракские «Хашд аш-Шааби» и палестинская «Лива аль-Кудс», заявили о начале третьей интифады (восстание).

    Автор: Алексей Громов
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    #дональд трамп #сирия #даръа #палестина #иерусалим
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