Горбачев призвал Хантсмана не повторять прежних ошибок в отношениях РФ и США

Москва, 12 декабря. Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал американского посла в Москве Джона Хантсмана избежать повторения допущенных когда-то ошибок в отношениях РФ и США, в результате которых мир стоял на грани ядерной войны.

«Я хочу, чтобы вы никогда не повторяли прежних ошибок», — сказал российский политик, обращаясь к Хантсману.

Горбачев напомнил, что он встретился с Рональдом Рейганом только в 1985 году. Тогда эта встреча стала первой после шестилетнего перерыва.

«Шесть лет наши президенты не встречались, а все шло к тому, что приближалась ядерная война», — отметил бывший президент Советского Союза.

«Надеюсь, что у меня хватит мудрости», — ответил на это Хантсман.

Напомним, ранее Хантсман прокомментировал внесение министерством юстиции РФ в список иноагентов девять американских СМИ.