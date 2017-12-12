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Политика
Горбачев призвал Хантсмана не повторять прежних ошибок в отношениях РФ и США
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    Горбачев призвал Хантсмана не повторять прежних ошибок в отношениях РФ и США

    16:52  12 Декабря 2017  /обновлено: 16:53  12 Декабря 2017
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    Горбачев призвал Хантсмана не повторять прежних ошибок в отношениях РФ и США

    Москва, 12 декабря. Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал американского посла в Москве Джона Хантсмана избежать повторения допущенных когда-то ошибок в отношениях РФ и США, в результате которых мир стоял на грани ядерной войны.

    «Я хочу, чтобы вы никогда не повторяли прежних ошибок», — сказал российский политик, обращаясь к Хантсману. 

    Горбачев напомнил, что он встретился с Рональдом Рейганом только в 1985 году. Тогда эта встреча стала первой после шестилетнего перерыва.

    «Шесть лет наши президенты не встречались, а все шло к тому, что приближалась ядерная война», — отметил бывший президент Советского Союза.

    «Надеюсь, что у меня хватит мудрости», — ответил на это Хантсман.

    Горбачев призвал Хантсмана не повторять прежних ошибок в отношениях РФ и США

    Напомним, ранее Хантсман прокомментировал внесение министерством юстиции РФ в список иноагентов девять американских СМИ

    Автор: Тимур Румянцев
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    #горбачев #хантсман
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