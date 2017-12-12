Пермская школьница на день рождения получила фотографию Путина с автографом

Пермь, 12 декабря. Ученица пермской школы Алина Бородулина получила письмо с фотографией президента России Владимира Путина с его личным автографом.

По словам главного федерального инспектора по Пермскому краю Игоря Цветкова, ранее юная пермячка отправила письмо российскому лидеру, в котором попросила его фотографию вместе с автографом, сообщает «Свободная пресса».

«Скоро мне исполнится 12 лет, — написал школьница в письме. — И я очень хотела попросить Вас подарить мне портрет с личной подписью, это был бы самый дорогой для меня и значимый подарок».

Фото Владимира Путины было вручено пятикласснице в приемной президента РФ в Пермском крае. Таким образом, пожелание школьницы было исполнено, передает агентство Ura.ru.

Напомним, несколько дней назад глава российского государства подарил петербургской школьнице Анастасии Пискун гитару к Новому году.