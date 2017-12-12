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Выборы-2018: «Гражданская инициатива» поддержала кандидатуру Собчак
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    Выборы-2018: «Гражданская инициатива» поддержала кандидатуру Собчак

    16:54  12 Декабря 2017  /обновлено: 16:54  12 Декабря 2017
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    Выборы-2018: «Гражданская инициатива» поддержала кандидатуру Собчак

    Москва, 12 декабря. Председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев заявил, что политсовет партии принял решение поддержать выдвижение телеведущей Ксении Собчак на выборах президента России в будущем году.

    Решение о поддержке Собчак было принято единогласно, приводит комментарий Нечаева РИА Новости. Она будет участвовать в президентской кампании от партии «Гражданская инициатива», предвыборный съезд состоится 23 декабря.

    Напомним, седьмые в истории выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Дочь первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, бывшая ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Собчак считает свое участие в выборах необходимостью, так как избирателям, по ее мнению, нужен кандидат «против всех». 

    Отметим, 12 декабря в Екатеринбурге в предвыборный штаб Собчак пришла местная жительница, которая начала срывать все фирменные наклейки кандидата в президенты и портить другую агитационную атрибутику. Она заявила, что ее в стране все устраивает. При этом штаб Ксении Собчак в столице Урала официально откроется только в субботу. 

    Автор: Федор Веснин
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    #президент #собчак #выборы-2018 #гражданская инициатива
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