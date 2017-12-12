Выборы-2018: «Гражданская инициатива» поддержала кандидатуру Собчак

Москва, 12 декабря. Председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев заявил, что политсовет партии принял решение поддержать выдвижение телеведущей Ксении Собчак на выборах президента России в будущем году.

Решение о поддержке Собчак было принято единогласно, приводит комментарий Нечаева РИА Новости. Она будет участвовать в президентской кампании от партии «Гражданская инициатива», предвыборный съезд состоится 23 декабря.

Напомним, седьмые в истории выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Дочь первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, бывшая ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Собчак считает свое участие в выборах необходимостью, так как избирателям, по ее мнению, нужен кандидат «против всех».

Отметим, 12 декабря в Екатеринбурге в предвыборный штаб Собчак пришла местная жительница, которая начала срывать все фирменные наклейки кандидата в президенты и портить другую агитационную атрибутику. Она заявила, что ее в стране все устраивает. При этом штаб Ксении Собчак в столице Урала официально откроется только в субботу.