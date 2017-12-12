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Политика
ЕС намерен продлить санкции против РФ по итогам доклада Меркель и Макрона
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    ЕС намерен продлить санкции против РФ по итогам доклада Меркель и Макрона

    16:40  12 Декабря 2017  /обновлено: 16:40  12 Декабря 2017
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    ЕС намерен продлить санкции против РФ по итогам доклада Меркель и Макрона

    Брюссель, 12 декабря. Евросоюз планирует продлить экономические санкции против России, срок действия которых подходит к концу в январе 2018 года, в четверг после доклада глав ФРГ и Франции о ситуации с выполнением Минских соглашений.

    По словам высокопоставленного источника в ЕС, ожидается что санкции будут продлены после рабочего ужина в четверг, на котором канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представят доклад о ситуации в Донбассе, пишет РИА Новости.

    «Это позволит продлить санкции после саммита на техническом уровне», — отметил источник.

    Напомним, экономические санкции против России ряд западных государств ввел в 2014 году, обвиняя Россию в агрессивной политике в Донбассе. Несмотря на неоднократные заявления Москвы о том, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений, санкции регулярно продлеваются.

    Напомним, ранее во вторник МИД Турции заявил о том, что считает неправильными и непродуктивными санкции в отношении Росси, и призвал мировое сообщество обратиться к более серьезным проблемам.

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #меркель #россия #ес #макрон
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