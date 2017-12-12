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Сирия и союзники выполняют обещание победить терроризм
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    Сирия и союзники выполняют обещание победить терроризм

    16:38  12 Декабря 2017  /обновлено: 16:38  12 Декабря 2017
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    Сирия и союзники выполняют обещание победить терроризм

    Дамаск, 12 декабря. Эксперты считают, что Сирия объединила силы, которые защищают принципы суверенитета и независимости, а также борются с терроризмом.

    Политологи заявили, что Сирия своим примером показала, что относительно небольшая страна может успешно противостоять попыткам могущественных держав навязать свою гегемонию и защищать свой суверенитет. Сирийский конфликт сплотил вокруг Дамаска множество сил, которые противостояли боевикам террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) и в итоге одержали победу над «Халифатом».

    Значительный вклад в победу над террористами внесли ВКС РФ, отмечают военные эксперты, которые воздушной поддержкой обеспечили прикрытие наземных войск, а также ВМФ России, наносивший ракетные удары по базам игиловцев.

    Отмечается, что сейчас в Сирии остаются проблемы с все еще действующими террористическими организациями, однако Дамаск выполняет свои обещания и продолжает борьбу с боевиками.

    Сирия и союзники выполняют обещание победить терроризм

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сирия #дамаск #вкс рф
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