Дамаск, 12 декабря. Эксперты считают, что Сирия объединила силы, которые защищают принципы суверенитета и независимости, а также борются с терроризмом.

Политологи заявили, что Сирия своим примером показала, что относительно небольшая страна может успешно противостоять попыткам могущественных держав навязать свою гегемонию и защищать свой суверенитет. Сирийский конфликт сплотил вокруг Дамаска множество сил, которые противостояли боевикам террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) и в итоге одержали победу над «Халифатом».

Значительный вклад в победу над террористами внесли ВКС РФ, отмечают военные эксперты, которые воздушной поддержкой обеспечили прикрытие наземных войск, а также ВМФ России, наносивший ракетные удары по базам игиловцев.

Отмечается, что сейчас в Сирии остаются проблемы с все еще действующими террористическими организациями, однако Дамаск выполняет свои обещания и продолжает борьбу с боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.