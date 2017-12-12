Большая часть ложных сообщений о «минирований» в РФ шла с территории Сирии — МВД

Москва, 12 декабря. Замглавы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что большая часть ложных сообщений о минировании в России была отправлена с территории Сирии.

«Основная часть звонков приходилась с мест концентрации террористов в Сирии», — цитирует Зубова агентство РИА Новости.

По его словам, ложные сообщения о терроризме также поступали с территорий Турции, Украины, США и Канады.

Зубов также добавил, что ущерб от телефонного терроризма в России оценивается в несколько миллиардов рублей. Таким образом он ответил на вопрос журналиста об оценке ущерба от участившихся сообщений о «минировании».

Напомним, что 5 декабря около 1,3 тысяч человек эвакуировали из бизнес-центра, расположенного на западе российской столицы.

Инцидент произошел на улице Академика Пилюгина.