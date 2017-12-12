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Политика
Большая часть ложных сообщений о «минирований» в РФ шла с территории Сирии — МВД
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    Большая часть ложных сообщений о «минирований» в РФ шла с территории Сирии — МВД

    16:31  12 Декабря 2017  /обновлено: 16:31  12 Декабря 2017
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    Большая часть ложных сообщений о «минирований» в РФ шла с территории Сирии — МВД

    Москва, 12 декабря. Замглавы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что большая часть ложных сообщений о минировании в России была отправлена с территории Сирии.

    «Основная часть звонков приходилась с мест концентрации террористов в Сирии», — цитирует Зубова агентство РИА Новости.

    По его словам, ложные сообщения о терроризме также поступали с территорий Турции, Украины, США и Канады.

    Зубов также добавил, что ущерб от телефонного терроризма в России оценивается в несколько миллиардов рублей. Таким образом он ответил на вопрос журналиста об оценке ущерба от участившихся сообщений о «минировании».

    Напомним, что 5 декабря около 1,3 тысяч человек эвакуировали из бизнес-центра, расположенного на западе российской столицы.

    Инцидент произошел на улице Академика Пилюгина.

    Автор: Дима Оленин
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    #сирия #минирование #эвакуация
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