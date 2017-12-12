Корнилов уличил Киев в попытках помешать расследованию крушения MH17

На месте крушения MH17 в Донбассе обнаружены новые человеческие останки, страшную находку обнаружил независимый американский журналист Патрик Ланкастер. Новостью поделился военный корреспондент ВС ДНР Михаил Андроник в своем Facebook.

«Возникает вопрос: как же так собирала комиссия международных экспертов улики по делу MH17, если на месте крушения все усеяно обломками самолета и человеческими костями?!» — пишет Андроник.

Политолог и обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что местные жители до сих пор периодически находят личные вещи и останки жертв крушения Boeing.

«Я думаю, претензии стоит предъявлять не только к нидерландским специалистам, но и Киеву. Достаточно вспомнить условия, в которых им приходилось работать: обстрелы не прекращались, периодически миссию приходилось прерывать. Зона крушения контролировалась ДНР, и ее постоянно обстреливали вооруженные силы Украины. Соответственно, в течение продолжительного времени голландские следователи даже не могли приехать в эту зону и находились в Донецке. Далеко не все останки можно было найти сразу, и изначально, к слову, следователи предупреждали, что далеко не все найдено и собрано», — говорит эксперт.

Владимир Корнилов также напомнил, что исследователи и рядовые граждане до сих пор находят бомбы и снаряды, оставшиеся после Второй Мировой войны. Несмотря на это, работа миссии по расследованию крушения MH17 в Донбассе вызывает массу вопросов.

«Тем не менее, действительно, к качеству работы голландских исследователей есть вопросы и у самих Нидерландов. Например, недавно стало известно, что в Донбасс были посланы полицейские для обеспечения безопасности миссии, которые совершенно не были для этого пригодны. Они не имели соответствующего опыта работы в полиции, не говоря уже о работе следователями. Так что, да, качество этой миссии вызывает массу вопросов, в том числе у голландской стороны», — резюмировал политолог.

По его словам, вероятность того, что обнаруженные останки приведут к кардинальному изменению работы следственной миссии, крайне невелика.

В конце октября власти Нидерландов заявили о том, что засекречивают ряд документов, связанных с крушением Boeing MH17 над Украиной летом 2014 года.

Корнилов уличил Киев в попытках помешать полноценному и справедливому расследованию крушения MH17.

«Действительно, международная следственная группа засекретила целый ряд документов, связанных, в первую очередь, с сотрудничеством с американцами и украинцами, украинскими спецслужбами. На запросы голландских депутатов рассекретить эти документы нидерландские спецслужбы присылали полностью замаранные листы, на которых стояла разве что дата и слова приветствия. Я не думаю, что ближайшие десятилетия мы можем ожидать полного рассекречивания документов по этому расследованию, несмотря на его публичную значимость.

Этого не произойдет хотя бы из-за того, что подкинула голландским следователям украинская сторона, в частности, служба безопасности Украины. Я не сомневаюсь, что это полные фальшивки. И если завтра эти сведения рассекретить, то весь мир станет свидетелем несостоятельности всей основной доказательной базы, которая была использована голландскими следователями», — резюмировал Владимир Корнилов.

А потому, заключил политолог, вряд ли голландская сторона пойдет на это, ведь в этом случае появится слишком много вопросов, на которые Западу будет неудобно отвечать.

Напомним, авиакатастрофа Boeing 777 произошла 17 июля 2014 года. Самолет «Малайзийских авиалиний» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами крушения стали находившиеся на борту 298 человек.