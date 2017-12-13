Сирия плодоносная: корреспондент ФАН побывал на цитрусовой плантации и побеседовал с работниками

Учитывая окончание военного конфликта на основной территории Сирии, Дамаску самое время решать насущные проблемы с восстановлением страны. Естественно, что арабской республике помогут энергоресурсы, значительная часть источников которых находится сейчас под контролем правительства. Однако у Сирии есть и другие источники дохода.

Сирия является третьей по величине арабской страной в производстве цитрусовых после Египта и Марокко. На плодородных землях работает около пятидесяти тысяч сирийских семей, работающих над выращиванием и сбором цитрусовых. Находят там приют и беженцы которые получают рабочее место, кров, и деньги.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на одной из таких ферм, где побеседовал с работниками, которые рассказали свою историю и поделились надеждой на светлое будущее.

Сирийские фрукты обладают высоким конкурентным преимуществом перед аналогичной продукцией этой сферы из других стран. Однако из-за сложной ситуации в стране, а также экономических санкций и отсутствия выхода на внутренний рынок, сирийские фермеры неспособны к рыночному производству и снижению цен продаж по сравнению с расходами. Иными словами, для торговли сирийцам приходится снижать цену и работать фактически себе в убыток.

Для спасения фермеров сирийское государство разработало ряд оперативных решений, наиболее важным из которых была идея открытия портового терминала для экспорта на российский рынок. Важно отметить при этом, что порт Латакия пригоден для обеспечения экспортного грузопотока. Москва и Дамаск обсуждают вопрос о предоставлении сирийской продукции, экспортируемой в Россию, особых таможенных пошлин. Это повысит их конкурентоспособность по отношению к другим продуктам на российском рынке.